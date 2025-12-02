Il ponte di via Ludovico il Moro pronto solo a fine febbraio 2025

Pavia, 2 dicembre 2025 – Slitta ancora la riapertura del ponte di via Ludovico il Moro chiuso dall’estate 2024. Avrebbe dovuto essere pronto e posato per la metà di dicembre e invece, il nuovo termine slitta alla fine di febbraio 2026. Il dato è emerso al termine della seduta dalla commissione consiliare congiunta, convocata ieri sera in Comune, per aggiornare i consiglieri di maggioranza e di opposizione sullo stato di avanzamento del cantiere. “Quando il ponte è stato portato in officina ad Avellino – ha spiegato il direttore dei lavori, Marco Cattaneo – è risultato evidente che alcune porzioni delle cosiddette travi reticolari dovevano essere sostituite e in parte non erano recuperabili a causa dell’ ammaloramento ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ponte di via Ludovico il Moro pronto solo a fine febbraio 2025

