Fiorentina la vergogna della sinistra sul nuovo acquisto | Non sei il benvenuto

L’arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni esponenti della sinistra fiorentina che esprimono opinioni negative. Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana, ha pubblicato un post in cui afferma che il calciatore israeliano non è il benvenuto a Firenze. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e sociali legate al trasferimento, riflettendo il dibattito sulla presenza di giocatori provenienti da Israele nel calcio italiano.

" Non sei il benvenuto a Firenze ". Così Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze nonché assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili, titola sul suo profilo Fb un post contro l'arrivo alla Fiorentina del calciatore israeliano Manor Solomon, oggi in città per la firma al contratto e le visite mediche. "È stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina - afferma Madau - Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". «Non sei benvenuto a Firenze», assessore di Sinistra Italiana contro il neo-acquisto viola israeliano Solomon - Contestato per alcune affermazioni su Gaza: «I palestinesi uccidono il loro stesso popolo e danno la colpa a Israele».

