Nuovi alberi bloccati

Il Circolo di Legambiente Foligno e Valli del Topino segnala l’interruzione del progetto PiantiAmo, promosso dal Comune di Foligno. Questa iniziativa prevedeva la donazione e la cura di alberi da parte dei cittadini, ma la collaborazione è stata sospesa senza una spiegazione chiara. La decisione rischia di compromettere un’attività importante per il patrimonio arboreo e la partecipazione della comunità locale.

FOLIGNO Il Circolo di Legambiente Foligno e Valli del Topino denuncia "l'interruzione, senza una chiara motivazione, della collaborazione nel progetto PiantiAmo da parte del Comune di Foligno con il quale vengono donati alberi al territorio comunale e cura degli stessi da parte dei cittadini". Ricordando la mozione approvata all'unanimità in Consiglio comunale, Legambiente ricorda che "a novembre 2023 è iniziato il progetto PiantiAmo che ha visto la messa a dimora di oltre 220 alberi in tutto il territorio comunale in poco più di due anni e si prefigge di "riempire" di nuove alberature la città.

