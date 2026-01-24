Nuova stazione marittima Al via i lavori per fare arrivare l’energia elettrica

Sono iniziati i lavori per l’installazione dell’energia elettrica presso la nuova stazione marittima di Ravenna. Durante questa fase, lo svincolo di Marina di Ravenna sulla strada statale 67 ’Tosco Romagnola’ rimarrà chiuso al traffico per una settimana, per consentire l’implementazione del sistema di cold ironing, che permetterà alle navi di collegarsi alla rete elettrica a terra durante le soste.

Lo svincolo per Marina di Ravenna della strada statale 67 ’Tosco Romagnola’ resterà chiuso al traffico una settimana a causa dei lavori necessari alla realizzazione del ’ cold ironing ’. Si tratta dell’impianto che porterà alla nuova stazione marittima in costruzione a Porto Corsini l’ energia elettrica che consentirà alle navi da crociera ormeggiate di collegarsi alla rete nazionale e spegnere i motori, con un beneficio in termini di abbattimento dell’ inquinamento atmosferico e acustico, anche se attualmente i generatori utilizzati dalle navi usano combustibili con un basso contenuto di zolfo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

