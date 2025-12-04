Concorso in omicidio per la morte di Mario Bozzoli | rischia 30 anni di carcere

La sentenza è attesa per il 17 dicembre: Oscar Maggi, operaio della Bozzoli di Marcheno, rischia fino a 30 anni di carcere per concorso in omicidio. Tanto ha richiesto la pubblica accusa nei suoi confronti, nell'ambito dell'indagine che oggi lo vede imputato per l'omicidio di Mario Bozzoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Concorso in omicidio per la morte di Mario Bozzoli: rischia 30 anni di carcere

