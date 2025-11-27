Meloni sì al confronto con Schlein ad Atreju | Ma ci deve essere anche Conte Lui | Ci sto

La premier in un post su Fb annuncia: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione». Il leader 5S: «Ci sto». L'anno scorso la segretaria del Pd aveva rifiutato di partecipare alla manifestazione.

Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte. Non spetta a me stabilire chi è il leader dell'opposizione" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Confronto ad Atreju con Schlein, Boccia: “Meloni scappa”. Conte: “Decidono loro, a me dissero no” Vai su X

Meloni-Orban, confronto su Safe e sinergie sulla Difesa - La premier Giorgia Meloni e il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban hanno "discusso delle opportunità offerte dallo strumento europeo Safe, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a ... Da ansa.it

