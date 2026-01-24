Nocera Superiore inaugurato sotto la pioggia il Parco Rotary Playground
Questa mattina a Nocera Superiore è stato inaugurato il nuovo “Parco Rotary Playground”. La struttura, realizzata per offrire uno spazio di svago e socializzazione, è stata consegnata alla città in una cerimonia semplice e rispettosa delle normative vigenti. Il parco rappresenta un’opportunità per le famiglie e i residenti di usufruire di un’area verde dedicata al tempo libero, contribuendo al miglioramento degli spazi pubblici locali.
Questa mattina è stato consegnato alla città di Nocera Superiore il nuovo “Parco Rotary Playground Dr. Basilio Angrisani” presso la Piazzetta Maria Consiglia Addatis di Portaromana. Al momento inaugurale hanno preso parte il sindaco Gennaro D’Acunzi, insieme ad alcuni esponenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it
