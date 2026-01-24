Nocera Superiore inaugurato sotto la pioggia il Parco Rotary Playground

Questa mattina a Nocera Superiore è stato inaugurato il nuovo “Parco Rotary Playground”. La struttura, realizzata per offrire uno spazio di svago e socializzazione, è stata consegnata alla città in una cerimonia semplice e rispettosa delle normative vigenti. Il parco rappresenta un’opportunità per le famiglie e i residenti di usufruire di un’area verde dedicata al tempo libero, contribuendo al miglioramento degli spazi pubblici locali.

