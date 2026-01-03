Calciomercato Napoli | Lang potrebbe portare i milioni per Chiesa Schira

Il calciomercato del Napoli si concentra sull'acquisto di rinforzi esterni per il modulo 3-4-3. Secondo quanto riportato da Schira su Tuttosport, il club potrebbe considerare la cessione di Noa Lang, che potrebbe portare una significativa plusvalenza finanziaria. La strategia del Napoli mira a rafforzare la rosa, mantenendo un equilibrio tra obiettivi sportivi e aspetti economici.

Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. In questo caso il Napoli avrebbe i fondi da poter investire in Federico Chiesa, considerato da Conte il miglior giocatore italiano nel ruolo, anche se il giocatore è indeciso tra restare in Inghilterra o tornare in Italia. “A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che – ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero – potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

