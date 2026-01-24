Negoziati Ucraina-Russia-Usa | braccio di ferro sul Donbass Zelensky | Trump ci darà i Patriot

Il negoziato tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi prosegue, con l’obiettivo di trovare una soluzione al conflitto nel Donbass. Dopo il primo giorno di incontri, le parti continuano il confronto, mentre Zelensky si dice ottimista riguardo all’appoggio di Trump sui sistemi Patriot. La serie di colloqui rappresenta un passo importante verso una possibile de-escalation della crisi tra Kiev e Mosca.

Si continua a trattare ad Abu Dhabi. Dopo il primo giorno di colloqui, nella giornata di oggi, sabato 24 gennaio, proseguirà il trilaterale Ucraina-Russia-Usa per negoziare una possibile fine della guerra tra Kiev e Mosca. Mentre rimane il nodo dei territori, il presidente Volodymyr Zelensky intanto ha confermato di aver concordato con Donald Trump, a margine del Forum economico mondiale di Davos, una nuova fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot, elemento chiave per la protezione del cielo ucraino. Zelensky, rispondendo alle domande dei giovani durante un intervento al Secondo Forum nazionale dei giovani di talento, non ha chiarito il numero di missili che verranno forniti dagli Stati Uniti: "Ho parlato con il presidente Trump e ho ricevuto missili PAC-3 per il sistema Patriot, ma non dirò quanti".🔗 Leggi su Today.it

Si tratta ad Abu Dhabi, braccio di ferro sul Donbass. Zelensky: "Trump ci darà i Patriot"Ad Abu Dhabi, si svolgono i principali incontri tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con al centro la questione del Donbass.

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot» – La direttaA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di favorire il dialogo e cercare soluzioni politiche alla crisi.

