Ad Abu Dhabi, si svolgono i principali incontri tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con al centro la questione del Donbass. Zelensky ha commentato che il sostegno di Trump potrebbe rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina, in particolare con il sistema Patriot. La difficoltà principale rimane la gestione delle tensioni territoriali, un tema che continua a influenzare il percorso verso una possibile soluzione del conflitto.

Lo scoglio più arduo che si frappone alla pace in Ucraina rimane la questione territoriale. A confermarlo, mentre ad Abu Dhabi si apre la due giorni di trattative tra Kiev, Mosca e Washington, è la dichiarazione del Cremlino. La Russia insiste: "Kiev deve lasciare il territorio del Donbass" «Le forze armate ucraine devono lasciare il territorio del Donbass», ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. Una condizione che Volodymyr Zelensky ha già detto più volte - e molto chiaramente - di non poter accettare. Mentre il presidente ucraino assicura che con Donald Trump, a Davos, ha concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot: «Non dirò quanti missili». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si tratta ad Abu Dhabi, braccio di ferro sul Donbass. Zelensky: "Trump ci darà i Patriot"

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot» – La direttaA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di favorire il dialogo e cercare soluzioni politiche alla crisi.

Conclusi i colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot» – La direttaSono terminati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Focus sul Donbass, ad Abu Dhabi si tratta sul futuro dell’Ucraina; Ucraina-Russia-Ue: si tratta ad Abu Dhabi, braccio di ferro sul Donbass; Ad Abu Dhabi si tratta sui punti per la fine della guerra. Zelensky: Gli Usa ci daranno i Patriot; Italia-Emirati: Mattarella in visita di Stato la prossima settimana ad Abu Dhabi e Dubai.

Ad Abu Dhabi si tratta sui punti per la fine della guerra. Zelensky: Gli Usa ci daranno i PatriotResta il nodo Donbass, Mosca: «Lo lascino». Kiev in ginocchio dopo i raid russi. Il sindaco Klitschko: «Fate scorte, chi può vada via» ... lastampa.it

Si tratta ad Abu Dhabi, braccio di ferro sul Donbass. Zelensky: Trump ci darà i PatriotLo scoglio più arduo che si frappone alla pace in Ucraina rimane la questione territoriale. A confermarlo, mentre ad Abu Dhabi si apre la due giorni di trattative tra Kiev, Mosca e Washington, è la di ... gazzettadelsud.it

Si tratta ad Abu Dhabi, braccio di ferro sul Donbass. Zelensky: "Trump ci darà i Patriot" https://gazzettadelsud.it/p=2161620 - facebook.com facebook