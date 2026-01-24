Napoli controlli nel campo rom | denunce sequestri e bonifica

A Napoli, sono stati effettuati controlli nel campo rom di via Circumvallazione Esterna, con l’obiettivo di garantire legalità e sicurezza. Sono state identificate e denunciate persone per abusivismo, e sono stati eseguiti sequestri ambientali per tutelare l’area. Le operazioni hanno inoltre previsto interventi di bonifica per migliorare le condizioni del sito.

Controlli ad alto impatto nel campo rom di via Circumvallazione Esterna a Napoli: denunce per abusivismo, sequestri ambientali e bonifica dell’area. Proseguono senza sosta le attività di controllo dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei campi rom presenti sul territorio cittadino. Nella giornata di ieri, tra la mattinata e il primo pomeriggio, è stato effettuato un servizio straordinario ad “alto impatto” nel campo di via Circumvallazione Esterna 165, nella periferia del capoluogo partenopeo. All’intervento hanno partecipato decine di militari appartenenti alla Compagnia Stella, al Nucleo Carabinieri Forestale e al NOE, con il supporto della Polizia Locale di Napoli e del personale dell’Asl veterinaria. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, controlli nel campo rom: denunce, sequestri e bonifica Leggi anche: Napoli: campo rom di Poggioreale. Controlli dei carabinieri. Tra i sequestri droni, pannelli fotovoltaici e rame. Salvati due cani Leggi anche: Blitz nei campi rom a Napoli, denunce e sequestri: trovati pitbull incatenati in condizioni orribili La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Napoli, controlli a tappeto tra Sanità e Vasto: sanzioni, sequestri e rimozione dei legnami per i fucarazzi; Prefetto Napoli, faro sui controlli per valutare sicurezza nei locali; Fuochi di Sant’Antonio Abate, controlli straordinari e maxi piano di sicurezza a Napoli; Torre Annunziata, controlli interforze nei rioni a rischio. Controlli dei carabinieri in campo rom, 5 le persone denunciateI carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. (ANSA) ... ansa.it Napoli, controlli ai campi rom: salvato un cagnolino in gravi condizioniI carabinieri del comando provinciale di Napoli proseguono i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Nella mattinata e nel ... msn.com In seguito all’episodio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell’ordine nel quartiere collinare del capoluogo campano - facebook.com facebook Prefettura, 'cinque zone rosse a Napoli, dureranno 3 mesi'. 'Bene controlli, persistono concrete esigenze di sicurezza' #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.