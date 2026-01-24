Nanotecnologie contro il cancro | seminario all’Università di Bergamo con Silvia Giordani

Il seminario all’Università di Bergamo, il 26 gennaio 2026, approfondirà l’applicazione delle nanotecnologie nella diagnosi e nel trattamento del cancro. Silvia Giordani, esperta internazionale nel settore dei nanomateriali biomedici, illustrerà le potenzialità delle tecnologie nanometriche nella lotta contro questa malattia. L’evento si svolgerà alle ore 11 nel Campus di Ingegneria di Dalmine, offrendo uno sguardo sulle innovazioni scientifiche più avanzate.

Dalmine. La nanotecnologia al servizio della medicina e della lotta contro il cancro sarà al centro del seminario in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 11 al Campus di Ingegneria dell’Università degli studi di Bergamo (Aula B003, via Marconi 5, Dalmine), che vedrà come relatrice Silvia Giordani, scienziata di rilievo internazionale nel campo dei nanomateriali applicati alla biomedicina. Il seminario, dal titolo “Dalle nanocipolle di carbonio alla terapia del cancro: nanotecnologia al servizio della medicina”, illustrerà le più recenti ricerche sulle nanocipolle di carbonio (Carbon Nano-Onions, CNOs), nanoparticelle sferiche multistrato che, grazie a specifiche funzionalizzazioni, possono essere indirizzate selettivamente verso le cellule tumorali, migliorando l’efficacia dei farmaci chemioterapici e riducendo gli effetti collaterali sui tessuti sani.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Silvia Giordani è Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica ItalianaSilvia Giordani, professionista di rilievo con una lunga esperienza nel suo settore, ha ricevuto recentemente un nuovo riconoscimento.

