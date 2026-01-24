Morto in strada a Torino forse in bici

Nella notte a Torino, un ragazzo di 23 anni è deceduto dopo essere stato soccorso dal 118 in corso Marconi. L'intervento è avvenuto alle 3, quando è stato segnalato un giovane a terra in stato di incoscienza. Le circostanze della vicenda sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità indagano sulle cause di quanto accaduto.

15.12 Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato soccorso dal 118 nella notte a Torino. L'intervento alle 3 di notte in corso Marconi dove era stato segnalato un giovane a terra in stato di incoscienza. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, prima di trasportare il giovane in codice rosso in ospedale, ma è morto poco dopo il ricovero. Non è chiara la dinamica dell'accaduto. Vicino al corpo è stata trovata una bicicletta.Tra le ipotesi:incidente stradale a opera di un pirata della strada.

