La Preside con Luisa Ranieri su Rai1 | data di inizio cast e trama

Su Rai1, a partire dalla data da definirsi, va in onda la nuova fiction “La Preside” con Luisa Ranieri nel ruolo principale. La serie, ispirata a una storia vera, quella di Eugenia Carfora, racconta la vita e le sfide di una dirigente scolastica. Il cast comprende attori di rilievo e la trama si focalizza su temi di impegno, passione e dedizione nel mondo dell’istruzione.

Luisa Ranieri è la protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo ' La Preside '. Una serie che è liberamene ispirata ad una storia vera, quella di Eugenia Carfora. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda in tv. La Preside con Luisa Ranieri: trama e quando in tv. Su Rai1 sta per arrivare una nuova fiction che tratta un argomento molto attuale e delicato. Luisa Ranieri è infatti 'La Preside ', ispirata al personaggio di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano definita la 'preside coraggio' per la sua lotta contro la dispersione scolastica. La fiction andrà in onda lunedì 12 gennaio 2026 in prima serata, alle ore 21.

