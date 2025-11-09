Pescara-Monza 0-2 Vivarini al capolinea? Cronaca tabellino e voti
Il Monza si prende vittoria, striscia record del club di vittorie consecutive in B (6) e il primato in classifica, lasciando al Pescara una nuova sconfitta e una crisi nera, ancor più triste perchè certificata nel giorno del ricordo di mister Giovanni Galeone. Di Keita e Colpani le reti a fissare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie B Pescara Monza, inizio domani ore 17.15. Minuto di silenzio e lutto al braccio per Galeone. Recuperati Meazzi e Oliveri. Vivarini: “Le dichiarazioni del Presidente? Io ho a cuore la Pescara calcio. Penso a fare il massimo per la squadra. Ho parlato con S - facebook.com Vai su Facebook
I convocati per Pescara-Monza ? - X Vai su X
Monza espugna l’Adriatico: Pescara battuto 0-2, brianzoli in vetta - Sesta vittoria consecutiva per i brianzoli, che conquistano la vetta della classifica ... Da abruzzonews.eu
Serie B, Pescara-Monza 0-2: tre punti e primato per i brianzoli - 2 al Pescara, un gol per tempo, gestione dei momenti e primato agganciato. Secondo tuttob.com
Serie B: il Monza batte 2-0 sul Pescara e raggiunge la vetta della classifica. La classifica aggiornata - Con questa vittoria il Monza raggiunge la vetta solitaria della classifica, andando a +3 dal terzo posto. Scrive ilovepalermocalcio.com