Mezza del Brembo il gelo non frena la corsa dei mille runners | ecco i vincitori

La Mezza del Brembo si è corsa anche quest’anno a Dalmine, nonostante le basse temperature. La tradizionale gara dell’Epifania ha visto quest’anno, per la prima volta dal 2004, assenze di vincitori bergamaschi. I partecipanti hanno affrontato il freddo con determinazione, confermando l’importanza di questa manifestazione per la comunità locale e gli appassionati di corsa.

LA MEZZA MARATONA. Nella consueta gara dell'Epifania a Dalmine, per la prima volta dal 2004, nessun vincitore è bergamasco. Tra gli uomini si impone Patrik Francia e nelle donne Laura Brenna. Cernuschese) migliore della 10 km femminile (36'16") davanti alla recastellina Benedetta Broggi (36'27") e Anna Merelli (Gruppo alpinistico vertovese, 36

