Probabili formazioni Napoli-Milan | dietro De Winter Due dubbi importanti per Allegri

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh, in programma giovedì 18 dicembre alle 20:00. Il match vedrà alcune scelte chiave, tra cui il ritorno di De Winter e due dubbi importanti per Allegri, che influenceranno le strategie delle due squadre.

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni Napoli-Milan: dietro De Winter. Due dubbi importanti per Allegri Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), in programma domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park: le scelte dei due allenatori.

