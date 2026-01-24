Michelle Hunziker festeggia 49 anni | gli invitati al suo party

Michelle Hunziker celebra i suoi 49 anni con un party intimo e raffinato. L’evento ha visto la partecipazione di amici e familiari, riuniti per condividere un momento speciale. Nel suo look elegante e semplice, Michelle ha dimostrato ancora una volta il suo stile naturale e discreto. Un’occasione che conferma la sua capacità di affrontare ogni traguardo con spontaneità e grazia, mantenendo sempre un atteggiamento positivo.

Michelle Hunziker compie 49 anni: il look per il suo party e gli invitati. Michelle Hunziker spegne 49 candeline e lo fa come solo lei sa fare: con il sorriso largo, l'energia contagiosa e quella leggerezza che negli anni è diventata una vera firma personale. Altro che "quasi cinquanta": Michelle sembra vivere in una dimensione parallela dove il tempo rallenta, si mette comodo e applaude. La festa non è stata solo un compleanno, ma una dichiarazione di stile. Michelle ha celebrato ciò che per lei conta davvero: le persone. In prima fila, naturalmente, la sua famiglia, il vero centro di gravità permanente.

