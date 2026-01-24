Meteo | Previsioni per domenica 25 gennaio

Previsioni meteo per domenica 25 gennaio a Modena: la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, con circa 11 mm di accumulo. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà a diminuire e i fenomeni si attenueranno progressivamente, offrendo condizioni più stabili nel pomeriggio.

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per domenica 4 gennaioPrevisioni meteo per domenica 4 gennaio a Modena: la giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con possibilità di parziali schiarite nel pomeriggio.

Meteo | Previsioni per domenica 11 gennaioLe previsioni meteorologiche per domenica 11 gennaio indicano a Modena condizioni di cielo sereno e assenza di piogge.

