Meteo | Previsioni per domenica 4 gennaio
Previsioni meteo per domenica 4 gennaio a Modena: la giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con possibilità di parziali schiarite nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, offrendo condizioni stabili e asciutte. È consigliabile comunque verificare aggiornamenti locali per eventuali variazioni nel corso della giornata.
A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 777m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo | Previsioni per domenica 4 gennaio 2026
