Meteo Napoli torna il maltempo | settimana tra pioggia e schiarite

Le previsioni meteo per Napoli indicano un'inizio settimana caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge frequenti e venti moderati. La situazione dovrebbe migliorare temporaneamente a metà settimana, offrendo alcune schiarite prima di un possibile ritorno delle precipitazioni. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle variazioni climatiche previste dal 19 al 25 gennaio.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, da lunedì 19 a domenica 25 gennaio tempo instabile sul capoluogo campano, con una breve tregua solo a metà settimana. Dopo una settimana caratterizzata da continui cambiamenti, con schiarite alternate a nuove piogge, il meteo a Napoli si prepara a restare incerto anche nei prossimi giorni. Uno scenario in linea con quanto accaduto nel resto d’Italia, dove la tregua dal gelo è durata poco, lasciando spazio a nuove perturbazioni. Ma che tempo farà nel capoluogo campano da lunedì 19 a domenica 25 gennaio 2026? Secondo le previsioni di moveo.telepass.com, il Sud e la Campania continueranno a fare i conti con una circolazione instabile, soprattutto nella prima e nell’ultima parte della settimana. 🔗 Leggi su 2anews.it

Le previsioni meteo per Napoli indicano una giornata caratterizzata da pioggia intermittente e momenti di schiarite, con temperature che oscillano tra i 12 e i 15°C. Fino a Natale, il clima si manterrà variabile, con condizioni che potrebbero influire sulle attività quotidiane. È consigliabile consultare regolarmente gli aggiornamenti per pianificare al meglio la giornata.

Le previsioni meteo per Napoli indicano condizioni di instabilità fino a mercoledì 7, con piogge intermittenti e momenti di cielo sereno. Oggi si prevedono rovesci e schiarite, con temperature che varieranno tra 12°C e 17°C. È consigliabile consultare regolarmente le previsioni per pianificare al meglio le attività quotidiane.

