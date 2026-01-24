Metaverso RIP

Il termine “metaverso” è stato spesso al centro di discussioni recenti, ma molte voci hanno ormai smesso di parlarne. Con il passare del tempo, questa tecnologia sembra aver perso l’attenzione che inizialmente aveva suscitato, lasciando spazio ad altre priorità globali. In questo contesto, è importante riflettere sul suo reale stato e sulle implicazioni di un possibile “fine” di questa fase.

La notizia è passata quasi inosservata, sepolta sotto le preoccupazioni più urgenti dell'attualità mondiale. Eppure merita attenzione, anche solo per il senso di déjà-vu che può provocare ad alcuni: la scorsa settimana Meta ha sostanzialmente chiuso il metaverso. O meglio, ha tagliato il 10% dello staff di Reality Labs, la divisione dedicata alla realtà virtuale, licenziando circa 1500 persone e cancellando diversi progetti in realtà virtuale (o VR). Tra questi, alcuni giochi che Meta aveva acquisito negli anni scorsi, come Supernatural, che coniugava la VR al fitness ed era considerato uno dei più promettenti del settore.

