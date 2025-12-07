Il metaverso è un fallimento | Zuckerberg fa retromarcia taglia i fondi della tecnologia del futuro

Il sogno di Mark Zuckerberg sta collassando su se stesso. Meta Platforms ha deciso di tagliare del 30% il budget destinato al metaverso, quel progetto visionario che avrebbe dovuto trasformare internet in un insieme di mondi virtuali immersivi. La notizia, ha fatto l’effetto opposto a quello che ci si potrebbe aspettare: le azioni della società sono schizzate in alto del 4%, come se Wall Street stesse festeggiando la fine di un investimento che aveva più le sembianze di un pozzo senza fondo che di una rivoluzione tecnologica. Dal 2020, quando Zuckerberg ha lanciato la sua scommessa sul futuro digitale arrivando a cambiare persino il nome dell’azienda da Facebook a Meta, la società ha bruciato più di 60 miliardi di dollari nel tentativo di costruire questo universo parallelo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

