Frattesi via dall’Inter? La Juve non molla e studia la formula dell’operazione | c’è già un’importante apertura!

Resta da chiarire il futuro di Frattesi, con la Juventus che continua a monitorare la situazione e valuta diverse opzioni per il trasferimento. Dopo le prime discussioni, sembra essersi aperta una possibilità concreta, con segnali positivi da entrambe le parti. La trattativa è in evoluzione e si attendono sviluppi nei prossimi giorni, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli aggiornamenti sulla possibile operazione.

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il club torinese sta valutando un'offerta da presentare all' Inter: la formula sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni. Il centrocampista della Nazionale, attualmente in forza ai nerazzurri, avrebbe già dato la sua totale disponibilità al trasferimento nella sessione invernale.

