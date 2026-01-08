La giovane molestata sul lavoro all’ospedale di Merate dopo la sua denuncia l’azienda avvia un’istruttoria interna | Vogliamo fare chiarezza

Un’istruttoria interna è stata avviata dall’azienda appaltatrice dei servizi non sanitari dell’ospedale di Merate, dopo la denuncia di una giovane dipendente di 28 anni. La donna ha riferito di aver subito molestie da un collega durante il turno di lavoro, episodio che le ha causato un grave stato di disagio. L’obiettivo dell’indagine è fare chiarezza su quanto accaduto e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Merate (Lecco), 8 gennaio 2025 – Un'istruttoria interna. L'hanno avviata i responsabili della società appaltatrice di servizi non sanitari, una cui dipendente di 28 anni in servizio all' ospedale di Merate sarebbe stata molestata da un collega durante il turno di lavoro, un episodio che l'ha pure indotta a tentare il gesto estremo. "Abbiamo avviato un'istruttoria interna finalizzata all'accertamento dei fatti e all'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti, nel pieno rispetto delle persone coinvolte e delle garanzie previste dall'ordinamento – spiegano i manager dell'azienda –. Confermiamo inoltre la piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti, assicurando ogni supporto necessario per contribuire a chiarire l'accaduto".

