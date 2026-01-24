Meno 13 giorni alle Olimpiadi scende in campo la Diocesi di Milano | tutte le iniziative E in San Babila messe in tre lingue

A meno di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi, la Diocesi di Milano si prepara con diverse iniziative. Sono stati allestiti tre “Villaggi sportivi” dedicati ai valori olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto, situati nelle chiese di San Babila, Sant’Antonio e nell’oratorio di Sant’Eufemia. Le attività saranno presentate in tre lingue, promuovendo un messaggio di inclusione e spirito sportivo in tutta la città.

Milano – Tre “Villaggi sportivi“ dedicati ai valori olimpici (eccellenza, amicizia e rispetto): uno allestito nella chiesa di San Babila, uno in quella di Sant’Antonio e il terzo nell’oratorio di Sant’Eufemia. Tredicimila i ragazzi già coinvolti, duecento scuole e 150 volontari pronti anche a fare scoprire “Le vie della bellezza“ a chi arriverà a Milano per i Giochi. Mancano tredici giorni alle Olimpiadi e prendono forma le iniziative della Diocesi, che già da tre anni si allena all’evento con “un intervento che vuole essere contro la banalità dello sport ”, sottolinea l’arcivescovo Mario Delpini: “Vinceremo le Olimpiadi e le Paralimpiadi? Sì, vincerà Milano, vincerà Cortina se tutto quello che precede, accompagna e segue l’evento confermerà che lo sport è un bene per le persone e per la società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meno 13 giorni alle Olimpiadi, scende in campo la Diocesi di Milano: tutte le iniziative. E in San Babila messe in tre lingue Il pattinaggio, non artistico, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ecco tutte le specialitàIl pattinaggio in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 comprende discipline come il pattinaggio di velocità e lo short track. Leggi anche: Milano, affitti brevi alle stelle per le Olimpiadi: +102% in tre mesi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Voli, quando prenotare per spendere meno: nel weekend, in pausa pranzo e a gennaio per l'Europa; Blanda ma prolungata situazione di sbarramento al Sud; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; La biglietteria della stazione è più chiusa che aperta, anche il Comune chiede conto a Trenord. Conto alla rovescia iniziato! Mancano meno di 30 giorni per iscriversi al Norma Fantini Opera Contest 2026, il concorso internazionale dedicato ai giovani talenti lirici under 33. Le selezioni si terranno a Fossano (CN) dal 19 al 22 marzo 2026: un’occasion - facebook.com facebook Ultimi giorni per candidarsi a Moda Futura! Hai meno di 36 anni, vivi nel Lazio e sogni di trasformare il tuo talento creativo in una vera impresa nel mondo della moda Questa è la tua occasione. Scadenza: 30 gennaio 2026 ore 13 lazioinnova.it/innova x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.