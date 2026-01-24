Meno 13 giorni alle Olimpiadi scende in campo la Diocesi di Milano | tutte le iniziative E in San Babila messe in tre lingue

Da ilgiorno.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi, la Diocesi di Milano si prepara con diverse iniziative. Sono stati allestiti tre “Villaggi sportivi” dedicati ai valori olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto, situati nelle chiese di San Babila, Sant’Antonio e nell’oratorio di Sant’Eufemia. Le attività saranno presentate in tre lingue, promuovendo un messaggio di inclusione e spirito sportivo in tutta la città.

Milano –   Tre “Villaggi sportivi“ dedicati ai valori olimpici (eccellenza, amicizia e rispetto): uno allestito nella chiesa di San Babila, uno in quella di Sant’Antonio e il terzo nell’oratorio di Sant’Eufemia. Tredicimila i ragazzi già coinvolti, duecento scuole e 150 volontari pronti anche a fare scoprire “Le vie della bellezza“ a chi arriverà a Milano per i Giochi. Mancano tredici giorni alle Olimpiadi e prendono forma le iniziative della Diocesi, che già da tre anni si allena all’evento con “un intervento che vuole essere contro la banalità dello sport ”, sottolinea l’arcivescovo Mario Delpini: “Vinceremo le Olimpiadi e le Paralimpiadi? Sì, vincerà Milano, vincerà Cortina se tutto quello che precede, accompagna e segue l’evento confermerà che lo sport è un bene per le persone e per la società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

meno 13 giorni alle olimpiadi scende in campo la diocesi di milano tutte le iniziative e in san babila messe in tre lingue

© Ilgiorno.it - Meno 13 giorni alle Olimpiadi, scende in campo la Diocesi di Milano: tutte le iniziative. E in San Babila messe in tre lingue

Il pattinaggio, non artistico, in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: ecco tutte le specialitàIl pattinaggio in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 comprende discipline come il pattinaggio di velocità e lo short track.

Leggi anche: Milano, affitti brevi alle stelle per le Olimpiadi: +102% in tre mesi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Voli, quando prenotare per spendere meno: nel weekend, in pausa pranzo e a gennaio per l'Europa; Blanda ma prolungata situazione di sbarramento al Sud; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; La biglietteria della stazione è più chiusa che aperta, anche il Comune chiede conto a Trenord.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.