Domani a Modigliana si svolgerà la commemorazione dell’eccidio di Ca’ Morelli, nel comune di Tredozio, con tre momenti dedicati al Ricordo. L’evento celebra il ‘Giorno della Memoria’, ricordando le vittime delle persecuzioni nazifasciste, tra cui i partigiani, gli ebrei e altri cittadini deportati e uccisi. Un’occasione per riflettere sulla storia e preservare la memoria di quegli eventi.

Domani a Modigliana la commemorazione dell’eccidio di Ca’ Morelli, avvenuto nel comune di Tredozio, occuperà tutta la mattina con tre momenti toccanti per celebrare il ‘ Giorno della Memoria ’, ricordando così lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana di cittadini ebrei, degli oppositori, di chi subì la deportazione, la prigionia e la morte da parte del regime nazifascista. Il 20 gennaio 1944, dopo un rastrellamento compiuto da soldati tedeschi e militi della Guardia nazionale repubblicana, alcuni partigiani della ‘ Banda Corbari ’ furono circondati. Tre furono uccisi in combattimento, venti catturati e tradotti nel carcere di Bologna dove furono torturati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Memoria: visita, libro e corona per ricordare i partigiani uccisi

Leggi anche: Malga Lunga, Cornalba e Cantiglio: iniziative per ricordare i partigiani bergamaschi uccisi dai nazifascisti

Sfregio alla memoria di Fila. Vandalizzate le croci dedicate ai partigiani uccisiNella notte tra il 25 e il 26 dicembre, a Bassano del Grappa, tre croci dedicate ai partigiani impiccati nel 1944 sono state vandalizzate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio: Giornata della memoria; Visita guidata alla mostra Di libri, acqua e chizze aperta alla cittadinanza; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026.

Giorno della memoria: alla Sant'Anna di Pisa convegno, libro e proiezione di un documentarioMartedì 27 gennaio la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa celebra la Giornata della Memoria con una serie di iniziative aperte alla cittadinanza per ... gonews.it

Libro Clelia Castellano, La società fra memoria e speranza: la speranza di un nuovo UmanesimoA un anno dal pogrom del 2023, esce per Guerini e Associati, con prefazione del Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, un libro importante e necessario, della sociologa ... ilmattino.it

Chivasso, il Giorno della Memoria diventa un viaggio: 30 studenti in visita nei luoghi della Shoah - facebook.com facebook