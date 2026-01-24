Mediterraneo | Mattarella a convegno a Cefalù ' godimento intellettuale e riflessione'

Il presidente Mattarella ha partecipato a un convegno a Cefalù, sottolineando come l’evento sia stato un momento di approfondimento e riflessione sul Mediterraneo. Ha evidenziato l’importanza di ascoltare le diverse sollecitazioni emerse dalle discussioni, che rappresentano un patrimonio di stimoli utili per orientare comportamenti e iniziative future. Un’occasione per condividere idee e rafforzare il ruolo strategico della regione nel contesto internazionale.

Cefalù (Pa), 24 gen. (Adnkronos) - "È stato un momento di vero godimento intellettuale. Non riprendo le innumerevoli sollecitazioni che sono emerse dalle relazioni, ma le portiamo dentro di noi e contengono una quantità di sollecitazioni, di indicazioni per riflettere e per adeguare comportamenti e iniziative a quanto è stato espresso". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto al termine del convegno 'Mediterraneo: mare di pace?", promosso a Cefalù dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis, in collaborazione con la Diocesi e il Comune. Una conversazione tra storia, cristianesimo e arte per rileggere il Mediterraneo tra passato, presente e futuro come spazio di incontro e di dialogo.

