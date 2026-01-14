Mediterraneo | mare di pace? | convegno nella Cattedrale di Cefalù ci sarà anche il presidente Mattarella

Il 24 gennaio, nella Basilica Cattedrale di Cefalù, si terrà il convegno “Mediterraneo: mare di pace?”. L’evento, in programma a partire dalle 10, vedrà la partecipazione del Presidente Mattarella e intende affrontare le sfide e le opportunità di una regione fondamentale per l’Europa e il mondo. Un’occasione per riflettere sul ruolo del Mediterraneo nel contesto internazionale e sulla ricerca di soluzioni condivise.

Si svolgerà sabato 24 gennaio a partire dalle ore 10, nella Basilica Cattedrale di Cefalù, il convegno dal titolo "Mediterraneo: mare di pace?". Promosso dalla Fondazione Accademia Via pulchritudinis, in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Cefalù, l'evento sarà onorato dalla presenza del.

Il Giornale di Cefalù -14-1-2026 - Il Presidente della Repubblica a Cefalù

