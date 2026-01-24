Maxi scazzottata fra adolescenti | nessuno collabora alle indagini ma ci sono le telecamere | 5 denunciati

Una rissa avvenuta in piazza Sant'Angelo a Licata ha coinvolto diversi adolescenti, generando preoccupazione nel centro della movida. Nonostante le difficoltà nelle indagini, le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare cinque giovani coinvolti. Attualmente, nessuno collabora con le forze dell'ordine, che continuano a lavorare per chiarire l'accaduto e garantire la sicurezza pubblica.

Maxi scazzottata, o meglio rissa, in piazza Sant'Angelo. A distanza di qualche settimana, i poliziotti del commissariato cittadino sono riusciti a identificare i ragazzetti che hanno partecipato all'ennesimo momento di caos nel centro della movida di Licata. Cinque gli adolescenti, di 16 e 17.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

