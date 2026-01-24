Matteo Ricci | Il 2026 è pieno di sfide contro il nuovo ordine mondiale di Trump serve un’Europa vera e federale

Nel contesto di un 2026 che si preannuncia complesso, Matteo Ricci sottolinea l'importanza di un'Europa unita e federale. In un panorama internazionale caratterizzato da nuove dinamiche di potere, è essenziale rafforzare l'identità europea per affrontare le sfide globali, anche in risposta alle strategie in evoluzione di figure come Trump. Una posizione che invita a riflettere sull'importanza di un'Europa coesa e capace di agire con autonomia e visione condivisa.

ANCONA - "Ci attende un 2026 pieno di sfide anche internazionali. C'è un nuovo ordine mondiale che Trump sta disegnando con la forza e con gli affari che necessita sempre più di un'Europa vera e federale. Il nostro europeismo deve spingere l'Europa a un cambiamento contro il sovranismo, compreso.

