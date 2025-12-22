Nel nuovo ordine Usa Israele serve all' Europa

La Strategia di sicurezza nazionale (National Security Strategy, Nss) pubblicata dall'amministrazione Trump segna una netta rottura con i presupposti che hanno guidato la politica estera degli Stati Uniti per decenni. Le alleanze non vengono più valutate in base alla storia, a una retorica condivisa o all'appartenenza istituzionale, ma in base ai risultati: chi rafforza la potenza americana, chi aumenta la resilienza degli Stati Uniti e su chi si può contare in un'epoca di competizione strategica. Questo cambiamento ha conseguenze, in particolare per l'Europa. L'Europa resta un alleato, ma non è più il centro di gravità indiscusso della strategia americana.

Gaza, Trump: "Annettendo la Cisgiordania Israele perderebbe il sostegno degli USA". E Netanyahu ordina sospensione iter legge - Ieri il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un monito a Tel Aviv, avvertendo che l'annessione della Cisgiordania occupata e la crescente violenza dei coloni potrebbero mettere in ...

Cina, Russia, Giappone, India: il nuovo ordine mondiale di Trump #geopolitica #rottura

Complottismo, nuovo ordine globale, apocalisse tech. Dieci libri per avere una bussola nel mondo in fiamme x.com

Il nuovo ordine esecutivo del presidente Donald Trump definisce le priorità dello spazio USA. Allunaggio nel 2028, sviluppo di nuovi missili spaziali e lancio di reattori nucleari in orbita. https://l.euronews.com/6niX - facebook.com facebook

