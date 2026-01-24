Matteo Lepore FdI lo azzera | Arrogante convinto di detenere la verità

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, commenta le critiche di Fratelli d’Italia, definendole fuori dalla realtà e caratterizzate da arroganza. La posizione del partito di maggioranza si concentra sul ruolo di controllo e sulle perplessità riguardo alle decisioni della giunta e della maggioranza. Questa replica evidenzia il confronto politico in corso sulla gestione della città, sottolineando la differenza tra opinioni e posizioni ufficiali nell’ambito del dibattito amministrativo.

"Le parole del sindaco Lepore dimostrano quanto viva oramai fuori dalla realtà. Fdi a Bologna svolge semplicemente il suo dovere di controllo ed espone legittimamente le proprie perplessità sui provvedimenti presi dalla giunta e dalla maggioranza che la sostiene". Così il gruppo di Fdi in Consiglio comunale a Bologna ha risposto in una nota congiunta alle parole espresse dal sindaco Matteo Lepore questa mattina, durante la manifestazione dei sindacati contro il dimensionamento scolastico a Bologna, in cui sostiene che oggi, sabato 24 gennaio, " o ti inginocchi di fronte a Fdi o in questo Paese subisci delle ritorsioni".

