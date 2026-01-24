Nella serata di ieri, il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di revocare le proprie dimissioni, precedentemente annunciate a seguito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. La decisione, presa senza consultare la maggioranza, ha suscitato reazioni da parte dell’opposizione e di alcuni esponenti politici, tra cui Fratelli d’Italia, che ha commentato con durezza. Questa vicenda evidenzia tensioni politiche e questioni di trasparenza nel contesto locale

Cervia (Ravenna), 24 gennaio 2026 – L’opposizione all’attacco dopo i fatti di ieri. Un sindaco, Mattia Missiroli, che revoca le dimissioni – date dopo essere stato indagato per maltrattamenti in famiglia – all’insaputa di tutti. Fratelli d’Italia: “Il Pd ha trascinato per oltre un mese la situazione”. A seguito della revoca è venuta meno la fiducia politica della maggioranza tanto che 9 consiglieri e 5 assessori hanno annunciato le dimissioni in blocco. Una tempesta che alimenta la presa di posizione dell’opposizione che – oggi – con una nota congiunta della Lista Civica Cambia con me – Mazzolani Sindaco e Fratelli d’Italia dice: “Occorre essere molto chiari: il Pd ha trascinato consapevolmente per oltre un mese la situazione, con silenzi, omissioni e condotte contraddittorie, salvo poi esibirsi ieri pomeriggio in un’azione di forza che mal si concilia con tutto quanto accaduto in precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Missiroli sfiduciato, FdI: “Pd arrogante e poco trasparente”. Lui: “Dispiace per la scelta della mia maggioranza”

Leggi anche: Caso Missiroli, Comune commissariato. Il Pd: "Siano indagini veloci". FdI: "Dimissioni, scelta giusta"

I consiglieri di FdI: "Gestione confusa e poco trasparente del taglio dell’argine tra Faenza e Castel Bolognese"I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno evidenziato una gestione poco chiara e trasparente relativa al taglio dell’argine tra Faenza e Castel Bolognese, nelle vicinanze dell’azienda Cavassi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: IL PD SFIDUCIA MISSIROLI, IL COMUNE DI CERVIA VERSO LA DECADENZA.

Missiroli sfiduciato, FdI: Pd arrogante e poco trasparente. Lui: Dispiace per la scelta della mia maggioranzaIl comunicato congiunto della Lista Civica Cambia con me – Mazzolani Sindaco e Fratelli d’Italia: Il Partito Democratico ha voluto trattare questa vicenda come se fosse un fatto interno alla sola mag ... msn.com

Missiroli ritira le dimissioni, il Pd lo sfiducia: per giorni il partito ha sbandato. Poi anche la fronda si è arresaAncora ieri, dopo il dietrofront del sindaco, c’era chi esultava sui social: Avanti con grinta. Post rimossi nel pomeriggio, quando il Pd ha adottato l’arma finale: far decadere il consiglio ... msn.com

TRA POCO Il nostro tg in onda su Rai Tre e canale 811. I TITOLI SINDACO SFIDUCIATO Colpo di scena nel Comune di Cervia. Il sindaco Missiroli, indagato per maltrattamenti, ritira le dimissioni, ma è sfiduciato dai consiglieri del Pd che si dimettono in blo - facebook.com facebook

Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioni ma il Pd lo sfiducia: «Elezioni nella prima finestra utile». E lui: «Scelta non giusta» x.com