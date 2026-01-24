Manca l' acqua protesta al campo Rom

A Scampia, nel campo Rom di via Circumvallazione, si è verificata una protesta a causa della mancanza d’acqua. L’episodio è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo condotta dai Carabinieri tra la mattina e il primo pomeriggio. La situazione ha portato a tensioni tra gli abitanti e le forze dell’ordine, evidenziando le difficoltà quotidiane affrontate dalla comunità.

Manca l'acqua ed esplode la rabbia al campo Rom di via Circumvallazione, a Scampia, dove tra la mattina e il primo pomeriggio i Carabinieri avevano eseguito un'imponente operazione di controllo. "Una cosa assurda - sbotta Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazione Guardie particolari giurate - abbiamo assistito ad una sorta di guerriglia urbana, hanno bruciato di tutto".

