Bracciante ucciso a Pontinia il 38enne arrestato ospitava la vittima da due mesi | giallo sul movente

L'uomo di 38 anni fermato con l'accusa di aver ucciso il bracciante suo coetaneo a Pontinia lo ospitava in casa sua: continuano le indagini, resta il giallo sul movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bracciante ucciso a Pontinia, fermato un uomo: da due mesi ospitava la vittima nella sua abitazione roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Tragedia a Tursi nel Materano dove un carabiniere si sarebbe ucciso con la pistola di ordinanza nella caserma - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Pontinia, fermato 38enne. Avrebbe accoltellato e ucciso amico - Pontinia – Un uomo di 38 anni di nazionalità indiana è stato arrestato dai carabinieri perchè indagato dell’omicidio del ... ilpuntoamezzogiorno.it scrive

Ucciso a 37 anni e abbandonato in strada a Latina, carabinieri arrestano un 38enne per omicidio - I carabinieri della Compagnia di Latina hanno arrestato un 38enne per l'omicidio di un uomo di 37 anni, ucciso e abbandonato sul ciglio della strada a ... Come scrive fanpage.it

Ucciso e abbandonato in strada, per l'omicidio arrestato un 38enne - Svolta nelle indagini per l'omicidio del cittadino indiano accoltellato e poi abbandonato in strada ieri sera a Pontinia . latinaoggi.eu scrive

Accoltellato e abbandonato in strada a Pontinia, 37enne gettato dall'auto in corsa: mistero sull'aggressione - Omicidio a Pontinia, cadavere di un 37enne indiano gettato da un'auto in corsa e trovato da alcuni connazionali ... Riporta virgilio.it

Latina, abbandonato senza vita sul ciglio della strada: arrestato un 38enne - La scoperta nella tarda serata di sabato: si indaga nella comunità locale per capire chi possa aver ucciso un 37enne ... Si legge su msn.com

Indiano trovato morto a Pontinia, arrestato dai carabinieri un 38enne con precedenti - Residenti ascoltati dai carabinieri per ricostruire l’aggressione ... rainews.it scrive