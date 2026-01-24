Loggia Ungheria le richieste dei pm | Amara assolto 2 anni per Armanna

La Loggia Ungheria è al centro di un procedimento giudiziario che ha portato all’assoluzione di Piero Amara, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio. I pubblici ministeri hanno invece richiesto una condanna di due anni e quattro mesi per Vincenzo Armanna, accusato di calunnia. La sentenza rappresenta un importante passaggio nel caso, evidenziando le diverse posizioni e le conclusioni della giustizia sui fatti contestati.

Assoluzione per Piero Amara dall’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio e una condanna a 2 anni e 4 mesi nei confronti di Vincenzo Armanna per calunnia. È la richiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini nel processo su uno dei filoni che riguarda la vicenda dei verbali sulla fantomatica loggia Ungheria. Il caso è datato 17 febbraio 2020 quando, durante un interrogatorio davanti ai pm milanesi che indagavano sul presunto falso complotto Eni, Armanna ha mostrato la foto di una pagina di uno degli interrogatori resi nei mesi precedenti da Amara sulla organizzazione segreta. E alla domanda su chi gli avesse consegnato quell’atto segretato l’ex manager della compagnia petrolifera, poi licenziato, aveva indicato Filippo Paradiso, ex funzionario del ministero dell’Interno, il quale, risulta da una perquisizione, non venne mai trovato in possesso di alcun documento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

