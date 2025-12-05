Loggia Ungheria lo scoglio al processo | 68 anni per analizzare il cellulare dell’ex manager Eni

Milano, 5 dicembre 2025 – Ci vogliono 68 anni per analizzare il contenuto del cellulare di Vincenzo Armanna, l'ex manager poi licenziato di Eni e imputato con l'avvocato siciliano Piero Amara per rivelazione del segreto d'ufficio in merito a una tranche della vicenda dei verbali su una fantomatica loggia Ungheria. Loggia Ungheria, Amara imputato "Calunnie contro politici e giudici" È la stima temporale scritta dall'ingegner Alberto Giorgio, perito nominato dal tribunale di Milano nel processo con al centro la consegna da parte di Amara ad Armanna di quei verbali. I quali, è l'ipotesi, sarebbero stati fotografati dal legale con una “microcamera” nell'immediatezza dell'interrogatorio da lui reso ai pm milanesi a più riprese tra il novembre 2019 e il gennaio 2020, nell'ambito del caso sul cosiddetto “ falso complotto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Loggia Ungheria, lo scoglio al processo: 68 anni per analizzare il cellulare dell’ex manager Eni

