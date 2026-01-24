LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 6-4 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva sull’orlo dell’abisso Crampi dolorosi interruzione decisiva

Segui in tempo reale la partita tra Jannik Sinner e Alexander Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo un inizio difficile e momenti di forte dolore, l’azzurro riesce a recuperare e chiudere la sfida in rimonta. L’interruzione causata dai crampi e la chiusura del tetto si sono rivelate decisive per il risultato finale. Resta aggiornato con la nostra copertura live.

