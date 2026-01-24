LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 6-4 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva sull’orlo dell’abisso Crampi dolorosi la pausa lo salva

Segui in tempo reale la partita tra Jannik Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo un inizio difficile e crampi dolorosi, Sinner riesce a recuperare e vincere tre set, grazie anche alla pausa e alla chiusura del tetto. Rimani aggiornato su tutte le fasi di questo incontro e sulle condizioni dell’azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRAMPI PER JANNIK SINNER: LA CHIUSURA DEL TETTO E LA PAUSA LO SALVANO 6.25 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.23 Momenti come questi possono accadere in uno Slam di due settimane. Talvolta possono anche rappresentare delle porte girevoli, dei punti di svolta. Ricordate Wimbledon 2025? Dopo aver rischiato di uscire con Dimitrov, ammirammo un Sinner diverso dai turni successivi. Speriamo possa accadere qualcosa di simile. 6.21 Oggi l’italiano si è ritrovato con terrore sull’orlo dell’abisso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva sull’orlo dell’abisso. Crampi dolorosi, la pausa lo salva LIVE Sinner-Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva sull’orlo del precipizio. Crampi dolorosi, pausa provvidenzialeSegui in tempo reale la partita tra Jannik Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: match sospeso per caldo con l’azzurro in preda ai crampiSegui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Diretta Sinner-Spizzirri oggi, Australian Open 2026. Risultato live; Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi; Sinner soffre, poi batte Spizzirri e i crampi e si prende gli ottavi. Ora c'è Darderi; Sinner-Spizzirri, terzo turno degli Australian Open: 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, Jannik rischia di cedere ai crampi ma è agli ottavi contro Darderi. Sinner batte Spizzirri in quattro set e vola agli ottavi degli Australian Open. Ora derby con DarderiVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it Sinner batte Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 agli Australian Open: Jannik agli ottavi, derby con DarderiSuper vittoria di Jannik Sinner dopo una partita infinita contro Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open ... fanpage.it AUS OPEN TERZO TURNO OGGI SABATO 24 Gennaio ORE 2.30 Sul Cemento australiano della ROD LAVER ARENA Jannik SINNER vs Eliot SPIZZIRRI SINO in CAMPO ADESSO è da non credere.... Lo Statunitense ha vinto il primo Set per 6 giochi a 4 JAN - facebook.com facebook Jannik Sinner bloccato dai crampi e in difficoltà con Spizzirri, ma il match viene sospeso! - x.com

