Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. La partita è attualmente in corso, con il quarto set in equilibrio. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente, bravo. 15-30 Dai che è largo il dritto dopo il servizio del ceco. 15-15 Grande slice lungoriga in difesa del mago. Non tira su la palla Machac. 15-0 Esce il rovescio in palleggio a Musetti. 4-4 Tiene un game importante l’azzurro, lo fa velocemente. E ora serve il break! 40-0 Servizio e benedizione!!! 30-0 ACE (7°)! 15-0 Ace (6°)! 3-4 E infine, dopo due palle break ma Machac è ancora avanti nel 4° set. A-40 Con il dritto dopo il servizio il ceco. 40-40 Fermo Machac, rovescio lungoriga vincente Musetti! A-40 Naaaaastro vincente Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: pericoloso 4° set in corso

LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 3-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: pericoloso 4° set in corsoSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Machac 5-7, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: primo set al ceco dopo 1h30?!Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: scambio di break!!; Musetti-Machac LIVE! Diretta ed aggiornamenti in tempo reale del match di terzo turno del singolare maschile all'Australian Open 2026; LIVE Australian Open: Musetti vince il 3° set, Super Darderi ora è 2-1 con Kachanov; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, 3-6 Musetti Machac 5-7, 6-4, 6-2. Sinner sotto di un set - Il torneo.

Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 4-4 la diretta del terzo turno degli Australian Open. Lorenzo vince anche il terzo set ed è a un parziale dagli ottaviSabato notte a tinte azzurre quello in programma agli Australian Open. Da Musetti a Darderi fino a Sinner, sono ben tre i tennisti italiani in campo a caccia degli ottavi di finale del primo ... ilmessaggero.it

LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello del 3° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una buona notte cari amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di cartello del 3° turno a ... oasport.it

Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook