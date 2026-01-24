LIVE Musetti-Machac 5-7 6-4 6-2 3-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | pericoloso 4° set in corso
Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. La partita si trova attualmente nel quarto set, con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 3-3. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi e sui momenti chiave di questa sfida tra i due tennisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 FUORI il rovescio del ceco! 15-15 Non è possibile. Servizio sulla riga, rovescio sulla riga, smash sulla riga. 0-15 RISPOSTA VINCENTE FULMINANTE! 3-3 IN APNEA MUSETTI accelera di dritto dopo la prima in kick! Urla a sottolineare il dritto di Machac che vola via! 40-30 COSA ABBIAMO VISTOOO! Di tutto, qualsiasi cosa in questo scambio. Quasi 35 colpi di una qualità assurda! Dritto in salto di Machac, slice deliziosi di Musetti, il tuffo del ceco, la chiusura di polso ancora! Ma poi l’importanza del quindici! 30-30 Stecca di rovescio Musetti. Attenzione! Sembrava un gioco facile. 🔗 Leggi su Oasport.it
