Segui in tempo reale la sfida tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. A pochi minuti dal via, questa partita rappresenta un importante traguardo per l’italo-argentino, che cerca di conquistare per la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.13 Si alza ulteriormente l’asticella per l’italo-argentino che affronta il potente russo per raggiungere la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam. 0.10 Buona notte amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Khachanov. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Karen Khachano v, partita valevole per il terzo turno degli Australian Open 2026. Si alza ulteriormente l’asticella per l’italo-argentino che affronta il potente russo per raggiungere la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroSegui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026.

LIVE Maestrelli-Djokovic 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroSegui in diretta l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026, con aggiornamenti in tempo reale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: Sinner-Spizzirri, ma prima i match di Musetti e Darderi; Australian Open: Nardi ko col cinese Wu, Shelton e Fritz avanti, Fonseca fuori.

Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita ... sport.sky.it

LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

Quell'abbraccio tra Luciano Darderi e il suo papà Guarda Darderi Khachanov e gli #AustralianOpen, sabato 24 gennaio, alle 00:30 ore italiana, su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com