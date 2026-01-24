LIVE Australian Open | Sinner torna in campo gioca con Spizzirri non prima delle 2

Segui in diretta l'Australian Open: Jannik Sinner torna in campo questa notte, affrontando l’americano Spizzirri, che ha già eliminato Fonseca al primo turno. L’evento si svolgerà non prima delle 2, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di seguire da vicino la difesa del titolo del tennista altoatesino. Restate aggiornati sui risultati e le novità del torneo in tempo reale.

Sinner gioca per vincere la 17esima partita consecutiva in Australia e la 18esima in assoluto. Spizzirri è alla sua prima partecipazione in un terzo turno di uno slam, ma ha già messo in mostra doti significative. Nel primo turno è stato capace di eliminare Joao Fonseca (anche se il brasiliano era condizionato da problemi fisicici) e ha poi proseguito la sua corsa sconfiggendo il cinese Wu in cinque set, in un match durato quasi 4 ore. Qui la sua storia. Spizzirri-Sinner sarà il secondo match della sessione diurna, quindi attorno alle 2 del mattino in Italia. Le partite dell'Australian Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta sui canali di Eurosport, disponibili su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

