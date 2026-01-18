LIVE Milan-Lecce alle 20.45 | Allegri rilancia Pulisic DiFra con Gandelman
Alle 20.45 si affrontano Milan e Lecce in un match importante per entrambe le squadre. I rossoneri, reduci da due trasferte consecutive, cercano continuità, mentre i giallorossi si impegnano per ottenere punti salvezza. Allegri riconferma Pulisic, mentre Di Francesco si affida a Gandelman. Un incontro che potrà influire sulla classifica e sulla continuità delle prestazioni di entrambe le formazioni.
Il Milan è imbattuto da 19 gare, dalla sconfitta con la Cremonese alla prima di campionato. I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo dai primi sette mesi del torneo 1992-93 (prime 23 gare), con Fabio Capello in panchina. (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Odogu, Pavlovic, Dutu, Estupinan, Fofana, Jashari, Modric, Nkunku, Füllkrug (4-2-3-1) Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
