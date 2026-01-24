LIVE alle 18 Fiorentina-Cagliari | le ultime sulla sfida del Franchi

Alle 18 si svolge la partita tra Fiorentina e Cagliari al Franchi. Le due squadre cercano continuità dopo aver ottenuto risultati positivi contro Juventus e Bologna. La Fiorentina di Vanoli ancora non ha conquistato due vittorie consecutive in questa stagione. Seguiremo le ultime novità e gli aggiornamenti sulla sfida.

(4-3-2-1) Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, S. Esposito; Kilicsoy All Pisacane (4-1-4-1) De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Fabbian, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli All Vanoli La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Cagliari in campionato (6V, 4N) - l'ultimo successo dei sardi contro i viola in Serie A risale al 10 novembre 2019 (5-2 all'Unipol Domus); tra le squadre attualmente in Serie A solo contro la Cremonese (13) la formazione viola ha una striscia aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta.

