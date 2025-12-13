Parma-Lazio | squadre a caccia di continuità per i propri obiettivi formazioni e orari tv

Parma e Lazio si sfidano alla ricerca di continuità per consolidare i propri obiettivi in questa fase della stagione. Mentre si avvicinano le ultime partite del 2025, l'attenzione si concentra anche sulla prossima sessione di calciomercato invernale, che potrebbe influenzare il corso del campionato. Ecco tutte le formazioni e gli orari tv del match del 12 dicembre.

Parma 12 dicembre 2025 - Ultimi episodi di Serie A in questo 2025, la sessione di calciomercato invernale si avvicina e con essa l'anno nuovo. Il campionato non ha però ancora smesso di raccontarsi in questo anno solare e questo weekend si torna in campo per la quindicesima giornata del nostro campionato. Parma e Lazio incroceranno i propri destini domani, sabato 13 dicembre 2025, per affrontarsi nella sfida dello stadio Ennio Tardini. Da una parte la freschezza di Carlos Cuesta, il nuovo che avanza, l'allenatore più giovane di questa Serie A; dall'altra l'esperienza di Maurizio Sarri il quale è tornato sulla panchina biancoceleste per ridare alla piazza quella tranquillità e garanzia di risultati. Sport.quotidiano.net

