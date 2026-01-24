Lecce-Lazio 0-0 tra noia e sbadigli Unico brivido la traversa di Ramadani

La sfida tra Lecce e Lazio si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, segnato da poche emozioni e un ritmo complessivamente basso. L’unico episodio degno di nota è stato un tiro di Ramadani che ha colpito la traversa. La partita ha mostrato equilibrio e poca incisività da entrambe le parti, con alcune sostituzioni che hanno movimentato il secondo tempo. Un risultato che rispecchia un incontro caratterizzato più dalla tattica che dall’azione offensiva.

LECCE-LAZIO 0-0 LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Veiga 6, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Gandelman 6, Ramadani 6,5, Coulibaly 6,5; Pierotti 5,5 (44' st Tete Morente sv), Stulic 5,5 (19' st Cheddira 6), Banda 6 (19' st Sottil 6). In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Ndri, Perez, Jean, Kouassi, Kaba, Ngom, Maleh. All. Di Francesco 6. LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (28' st Pellegrini 6), Gila 6,5 (19' st Provstgaard 5,5), Romagnoli 6, Marusic 6; Taylor 5,5, Vecino 5,5 (19' st Dele-Bashiru 6), Basic 6; Cancellieri 5 (36' st Isaksen sv), Dia 5,5 (19' st Ratkov 6), Zaccagni 5,5.

