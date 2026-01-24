Le pietre d’inciampo sono quattordici targhette di ottone posizionate davanti alle abitazioni delle vittime del nazifascismo. Questo progetto, promosso da Istoreco e dai comuni coinvolti, mira a preservare la memoria delle persone deportate nei lager, attraverso piccoli monumenti collettivi. Le pietre rappresentano un gesto semplice ma significativo per ricordare e onorare le vite spezzate durante quel periodo storico.

Sono 14 le pietre d’inciampo che sono in corso di posa per onorare le vittime del nazifascismo. Il progetto di Istoreco e dei comuni prevede la collocazione dei cubi d’ottone davanti alle ultime abitazioni dei deportati nei lager, come piccoli monumenti collettivi della memoria. Le prime sono già stata posate a Poviglio per Livio Benassi e a Casalgrande, per ricordare Franco Camellini. Oggi si prosegue a Calinzano di Quattro Castella per Latteo Vignali e a Scandiano, in onore di Alseno Costi e Falaride Alvisi. Toccherà poi a Toano il 26 gennaio per Natale Buffagni e Albinea il 27 per Francesco Grasselli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le pietre d’inciampo. Quattordici targhette onorano vite spezzate



