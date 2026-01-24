Lazio arrivano conferme su Iroegbunam le cifre | CM

La Lazio prosegue le trattative per l'acquisto di Tim Iroegbunam dall’Everton, obiettivo chiave nel mercato invernale. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e rafforzare la rosa di Maurizio Sarri prima della chiusura della sessione di mercato. La società biancoceleste cerca di consolidare il proprio assetto con un’operazione che potrebbe concludersi nelle prossime ore.

Tim Iroegbunam è un obiettivo della Lazio per questi ultimi giorni di calciomercato invernale con i biancocelesti che stanno provando a trovare un accordo con l’Everton per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. La Lazio pronta a chiudere per Tim Iroegbunam (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbero nuove conferme sulla volontà della Lazio di portare a Roma il centrocampista inglese che ha il contratto in scadenza con l’Everton nel giugno del 2027. Un affare non semplice per la Lazio con i capitolini che sembrano intenzionati a mettere sul piatto una somma tra gli 8 e 10 milioni di euro per rinforzare la propria rosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

